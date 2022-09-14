Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 14 вересня

У середу, 14 вересня, зіграли дев'ять матчів другого туру Ліги чемпіонів. Результати матчів - в огляді сайту 24 каналу.

В один ігровий день в Лізі чемпіонів на груповій стадії відбуваються по вісім матчів. Два з них розпочинаються о 19:45. Решта – о 22:00.

До теми Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 13 вересня

Однак 14 вересня будуть зіграні 9 матчів. Все через те, що матч Рейнджерс – Наполі перенесли з 13 на 14 вересня. Гра мала відбутися в Глазго. Але в місті забракло правоохоронців на цей матч, адже в країні оголошений траур за королевою Єлизаветою II.

Шахтар – Селтік 1:1

Голи: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (авт)

Мілан – Динамо (Загреб) 3:1

Голи: Жиру, 45 (пен), Салемакерс, 47, Побета, 77 – Оршич, 56