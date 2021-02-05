УЄФА підготувала новий формат Ліги чемпіонів

УЄФА вирішив реформувати найпрестижніший європейський клубний турнір Лігу чемпіонів. Новий формат Ліги чемпіонів може набути чинності вже у 2024 році.

Новий формат Ліги чемпіонів матиме вигляд "швейцарської моделі". Його підтримав очільник Асоціації європейських клубів Андреа Ан'єллі, який також є президентом Ювентуса.

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Як "швейцарська модель" змінить Лігу чемпіонів?

Ця модель передбачає відмову від традиційного групового етапу, де в кожній групі 4 команди борються за вихід у плей-офф.

УЄФА пропонує турнірну систему, при якій всі команди будуть в одній групі. "Швейцарська модель" передбачає, що в кожному наступному турі зустрічаються супротивники з однаковою або близькою кількістю очок.

За інформацією британських видань Sky Sports і The Telegraph, у рамках реформи відбудеться збільшення кількості команд з 32 до 36. Ця реформи "зачепить" Лігу Європи, яку скоротять з 48 учасників до 32.

Клуби повинні будуть зіграти по 10 матчів (по 5 вдома і на виїзді). Хто зіграє у першому турі – визначить жеребкування.

Водночас УЄФА не відмовиться від плей-офф, однак цей раунд зазнає змін. До 1/8 фіналу вийдуть найкращі 8 команд. Клуби, що займуть місця з 9 до 24, зіграють між собою плей-офф та визначать ще 8 учасників 1/8 фіналу.

Топ-5 отримає більше представників

Додаткові 4 місця у Лізі чемпіонів отримають представники топ-5 чемпіонатів (Іспанія, Англія, Німеччина, Італія, Франція). Але це тільки за умови, якщо ці клуби мають кращий "історичний рейтинг".

Водночас топ-чемпіонати зможуть мати не більше 6 представників у Лізі чемпіонів.

Повідомляється, що новий формат Ліги чемпіонів не вплине на внутрішні чемпіонати. Матчі будуть проводити посеред тижня.

Зміни повинні набути чинності з 2024 року.

5 лютого представники топ-чемпіонатів Європи проведуть онлайн-засідання, де планують обговорити реформу турніру.

Як реформа вплине на українські клуби

Наразі не повідомляється, як реформа вплине на представників інших чемпіонатів.

На цей момент гарантовано одного учасника у Лізі чемпіонів мають топ-10 ліг відповідно до рейтингу УЄФА.

Україна посідає 12-е місце. Якщо наша ліга не повернеться у топ-10 до кінця сезону, то втратить гарантовану путівку у груповий етап.

Зачіпкою України може стати "історичний рейтинг", хоча в УЄФА поки не пояснили, як його застосовуватимуть. У цьому рейтингу Шахтар посідає високе 17-е місце.