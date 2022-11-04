Лідер Шахтаря Мудрик потрапив у символічну збірну відкриттів Ліги чемпіонів

Михайло Мудрик став відкриттям Ліги чемпіонів-2022/2023 не лише для українських уболівальників. Вінгер Шахтаря увійшов у збірну відкриттів цьогорічної ЛЧ за версією англійського видання.

21-річний футболіст взяв участь у кожному з шести матчів та вів донецьку команду уперед. Михайло Мудрик став ключовою особою в атаці "гірників".

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Ще одна відзнака для українського "діаманта"

У Лізі чемпіонів-2022/2023 Мудрик забив 3 голи та зробив 2 асисти. Загалом провів на футбольному полі 519 хвилин. Українець отримав чимало схвальних компліментів та відгуків після успішних поєдинків. Тепер складно уявити Шахтар без Мудрика.

Авторитетне видання The Sun теж відзначило гру Михайла у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Футболіст донецького клубу потрапив до складу відкритті цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

Михайло розташувався в атакувальній лінії поруч із футболістами італійського Наполі – розхваленим Кварацхелією та Распадорі.



Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2022/2023 / Фото The Sun

На жаль, Мудрик більше не потішить усіх своєю грою у Лізі чемпіонів. "Гірники" за підсумками групового раунду посіли третє місце, здобувши за 6 матчів 6 очок. Шахтар продовжить весну у плей-офф Ліги Європи.

У сезоні-2022/2023 Мудрик вже провів у футболці Шахтаря 13 поєдинків, у яких забив 7 голів та зробив стільки ж асистів. Гра Михайла привернула до нього ще більшу увагу європейських клубів. Лівий вінгер збірної України потрапив під приціл топ-грандів Європи – Арсенала, Реала, ПСЖ та інших.