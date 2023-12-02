Виліт з високо піднятою головою: ХІТ вирвав нічию у битві з чинним переможцем футзальної ЛЧ

Команда Олега Лук'яненка дала бій іспанській Пальмі та ледь не вирвала перемогу. Втім для проходу у наступну стадію потрібно було вигравати як мінімум у два голи.

ХІТ – Пальма 2:2

Голи: Абакшин, 14, Поночовний, 38 – Гордільо, 24, Оледгобад, 26.

Київський клуб ХІТ завершив виступи у еліт-раунді футзальної Ліги чемпіонів. Підопічні Олега Лук'яненка виграли минулий сезон чемпіонату України, що дозволило напряму вийти в основний раунд ЛЧ, пише 24 канал.

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Там кияни стали другими у квартеті зі Спортінгом, Олміссумом та Аятом. Вийшовши у еліт-раунд, ХІТ знову опинився в одній групі з хорватами, а також польським Констрактом та іспанською Пальмою.

У перших двох матчах команда Лук'яненка здобула три бали і поставила себе у непросте становище перед останнім туром. У бою з чинним переможцем ЛЧ Пальмою.

Українцям необхідно було здобувати перемогу у два м'ячі для того, щоб пройти у плей-оф. Втім на перерву ХІТ пішов за мінімальної переваги, єдиний м'яч забив Абакшин. Пальма ж змогла переломити хід зустрічі у другому таймі.

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Гордільо та Оледгобад забили свої голи протягом двох хвилин. Втім ХІТ показав характер та за дві хвилини до кінця гри зрівняв рахунок зусиллями Поночовного. Під завісу Журба міг вирвати для киян перемогу, але кіпер іспанців врятував свою команду від поразки.

Таким чином, Пальма виходить в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У свою чергу ХІТ завершує виступи у дебютній для себе ЛЧ на третьому місці в групі еліт-раунду, що можна розцінити як успіх.