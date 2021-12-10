"Ліга чемпіонів агресії": посольство Росії в Чехії закидали футбольними м'ячами на знак протесту

У Празі активісти організації "Капутін" протестувати проти російського режиму Володимира Путіна та фіналу Ліги чемпіонів 2022 року в Санкт-Петербурзі. Активісти закидали посольство Росії футбольними м'ячами.

У Празі протестували проти фіналу Ліги чемпіонів та Олімпіади-2022

Повідомляється, що під час протесту активісти тримали в руках плакати із гаслами "Ліга чемпіонів агресії" та "Ліга чемпіонів несправедливих судів".

Варте уваги Канада доєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні

Активісти розгорнули український прапор біля російського посольства.



Акція протесту під російським посольством у Чехії / Фото forum24.cz

Акція протесту під російським посольством у Чехії / Фото forum24.cz

Один з учасників акції, який мав шарф київського Динамо, заявив, що російський режим не дотримується правил.

У футболі всі намагаються грати за певними правилами, але російський режим їх не дотримується,

– сказав активіст.



Схожа акція протесту відбулася біля посольства Китаю. Там члени "Капутін" протестували проти місцевого режиму та Олімпіади 2022 в Пекіні й закидали будівлю тенісними м'ячами.

Нещодавно Китай позбавили права проводити жіночі тенісні матчі під егідою WTA. Причиною став секс-скандал з китайською тенісисткою Пен Шуай.

Вона звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.

Акції протесту також прокоментував засновник групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.

Він заявив, що російський і китайський режими "хочуть абсолютної влади і намагаються ліквідувати демократію і порушують людські права".

Ми хочемо показати, що це не є нормальним і що існують певні правила, так само, як у футболі. 28 травня в Санкт-Петербурзі буде проходити фінал Ліги чемпіонів, але ми вважаємо це абсурдним у часи, коли Росія загрожує Україні і хоче знову на неї напасти. Росія поширює дезінформацію, втручається у вибори і підтримує інші диктаторські режими,

– заявив активіст.

Акцію протесту припинили правоохоронці, адже вона не була узгоджена з поліцією.