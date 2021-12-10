"Ліга чемпіонів агресії": посольство Росії в Чехії закидали футбольними м'ячами на знак протесту
Джерело:"Радіо Свобода"
У Празі активісти організації "Капутін" протестувати проти російського режиму Володимира Путіна та фіналу Ліги чемпіонів 2022 року в Санкт-Петербурзі. Активісти закидали посольство Росії футбольними м'ячами.
У Празі протестували проти фіналу Ліги чемпіонів та Олімпіади-2022
Повідомляється, що під час протесту активісти тримали в руках плакати із гаслами "Ліга чемпіонів агресії" та "Ліга чемпіонів несправедливих судів".
Варте уваги Канада доєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні
Активісти розгорнули український прапор біля російського посольства.
Акція протесту під російським посольством у Чехії / Фото forum24.cz
Акція протесту під російським посольством у Чехії / Фото forum24.cz
У футболі всі намагаються грати за певними правилами, але російський режим їх не дотримується,
– сказав активіст.
Схожа акція протесту відбулася біля посольства Китаю. Там члени "Капутін" протестували проти місцевого режиму та Олімпіади 2022 в Пекіні й закидали будівлю тенісними м'ячами.
- Нещодавно Китай позбавили права проводити жіночі тенісні матчі під егідою WTA. Причиною став секс-скандал з китайською тенісисткою Пен Шуай.
- Вона звинуватила колишнього віцепрем'єра Держради Китаю Чжана Гаолі у сексуальних домаганнях.
Акції протесту також прокоментував засновник групи "Капутін" Отакар Ван Гемунд.
Він заявив, що російський і китайський режими "хочуть абсолютної влади і намагаються ліквідувати демократію і порушують людські права".
Ми хочемо показати, що це не є нормальним і що існують певні правила, так само, як у футболі. 28 травня в Санкт-Петербурзі буде проходити фінал Ліги чемпіонів, але ми вважаємо це абсурдним у часи, коли Росія загрожує Україні і хоче знову на неї напасти. Росія поширює дезінформацію, втручається у вибори і підтримує інші диктаторські режими,
– заявив активіст.
Акцію протесту припинили правоохоронці, адже вона не була узгоджена з поліцією.