Без двох новачків, але з Супрягою: заявка Динамо на матчі з Партизаном у кваліфікації ЛЧ

Київське Динамо вже 23 липня розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів-2024/2025. Суперником "біло-синіх" у другому раунді кваліфікації стане сербський Партизан.

Кияни відібралися в цей турнір як чинний віцечемпіон УПЛ. Для потрапляння у груповий етап треба подолати 3 кола відбору.

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Хто потрапив у заявку Динамо на матчі з Партизаном

На сайті УЄФА зʼявилася заявка Динамо на матчі проти белградського клубу, який напередодні братався з московським ЦСКА. У неї ввійшли 24 футболісти.

Воротарі : Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун Захисники : Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Браян Себальйос, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак

: Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Браян Себальйос, Тарас Михавко, Крістіан Біловар, Владислав Дубінчак Півзахисники : Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Джастін Лонвейк, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Самба Діалло, Олександр Піхальонок

: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Джастін Лонвейк, Олександр Андрієвський, Владислав Кабаєв, Віталій Буяльський, Самба Діалло, Олександр Піхальонок Нападники: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвій Пономаренко.

Зазначимо, що в заявці відсутні Назар Волошин та Максим Дячук. Також до неї не потрапили новачки "біло-синіх" Валентин Рубчинський і Максим Брагару, які перебувають у складі олімпійської збірної України.

Нагадаємо, що матч відбудеться у Любліні та розпочнеться о 21:00. Його можна буде переглянути на телеканалі "2+2", а також на ютуб-каналі "Динамо Київ".