Фанати Мілана влаштували криваві заворушення перед грою ЛЧ: серед уболівальників ПСЖ є поранені

У вівторок, 7 листопада, розпочався 4-й тур групового етапу Ліги чемпіонів-2023/2024. Центральний поєдинок туру відбудеться у Мілані.

У рамках четвертого туру Мілан прийме французьке ПСЖ. Поєдинок розпочнеться 7 листопада о 22:00 (за київським часом). Тим часом битва між уболівальниками, яку розпочали фанати господарів, вже відбулась. Зі знаком мінус відзначився ультрас "россонері".

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Нефутбольна поведінка італійських уболівальників

У ніч перед поєдинком Ліги чемпіонів група із орієнтовно п'яти десятків уболівальників Мілана напали на фанатів суперника. Заворушення, яке розпочали уболівальники італійського клубу, закінчилось мало не летально. Одного із фанів ПСЖ привезли у місцеву лікарню. У постраждалого серйозно порізана нога, але лікарям вдалось врятувати уболівальників парижан, хоча його стан ще досі важкий.

Також дісталось двом місцевим поліцейським. Обоє відмовились від госпіталізації.

Відео сутички уболівальників у Мілані

Це наймасштабніша сутичка уболівальників, яка відбулась у ніч на 7-ме листопада. Інші заворушення змогли "погасити" представники правоохоронних органів.

7 листопада уболівальники вже зможуть показати себе у всій красі на трибунах "Сан-Сіро", а не влаштовувати жахливі сутички на вулицях італійського міста.