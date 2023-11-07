Шахтар шокує Барселону, друга перемога Боруссії над Ньюкаслом: всі результати ЛЧ 7 листопада

Донецька команда змогла створити сенсацію та повернутися у боротьбу за путівку в плей-офф. Втім цей ігровий день багатий на чимало крутих зустрічей. Вашій увазі - огляд всіх матчів вівторка в Лізі чемпіонів.

Цього тижня в Лізі чемпіонів 2023-2024 проходять матчі 4 туру групової стадії. На вівторок, 7 листопада, були винесені вісім матчів в групах Е, F, G та H, пише 24 канал.

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На ранній слот був винесений і матч за участю єдиного представника України Шахтаря. Команда Маріно Пушича несподівано дала серйозний бій Барселоні та обіграти каталонців. Єдиний гол за "гірників" забив Данило Сікан.

В іншій грі, яка була призначена на 19:45 за Києвом, дортмундська Боруссія вдруге обіграла Ньюкасл завдяки голам Фюллькруга та Брандта. Це суттєво підвищило шанси німців на вихід у плей-офф.

Група Е

Лаціо – Феєнорд

Атлетіко – Селтік

Група F

Боруссія Д – Ньюкасл 2:0 (Фюллькруг, 26, Брандт, 79)

Мілан – ПСЖ

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Група G

Манчестер Сіті – Янг Бойз

Црвена Звезда – Лейпциг

Група H

Шахтар – Барселона 1:0 (Сікан, 40)