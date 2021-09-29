Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 29 вересня
29 вересня 2021 , 21:39Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 29 вересня, продовжився другий тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Результати матчів 29 вересня та відеоогляди поєдинків у матеріалі Спорт 24.
Аталанта – Янг Бойз 1:0
Гол: Пессіна, 68
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Зеніт – Мальме 4:0
Голи: Клаудінью, 9, Кузяєв, 49, Сутормін, 80, Вендел, 90+5
Вилучення: Ахмедходжич, 53
Баварія – Динамо початок матчу о 22:00
Бенфіка – Барселона початок матчу о 22:00
Вольфбсург – Севілья початок матчу о 22:00
Зальцбург – Лілль початок матчу о 22:00
Манчестер Юнайтед – Вільярреал початок матчу о 22:00
Ювентус – Челсі початок матчу о 22:00