Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 29 вересня

29 вересня 2021 , 21:39
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Джерело:

24 канал

У середу, 29 вересня, продовжився другий тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Результати матчів 29 вересня та відеоогляди поєдинків у матеріалі Спорт 24.

Аталанта – Янг Бойз 1:0

Гол: Пессіна, 68

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Зеніт – Мальме 4:0

Голи: Клаудінью, 9, Кузяєв, 49, Сутормін, 80, Вендел, 90+5
Вилучення: Ахмедходжич, 53

Баварія – Динамо початок матчу о 22:00

Бенфіка – Барселона початок матчу о 22:00

Вольфбсург – Севілья початок матчу о 22:00

Зальцбург – Лілль початок матчу о 22:00

Манчестер Юнайтед – Вільярреал початок матчу о 22:00

Ювентус – Челсі початок матчу о 22:00

Автор: Юрій Семенюк