Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня
16 вересня 2021 , 00:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У середу, 15 вересня, у Лізі чемпіонів було зіграно ще 8 матчів групового етапу. Усі результати поєдинків читайте на Спорт24.
Шериф – Шахтар 2:0
Голи: Траоре, 16, Янсане, 62
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Бешикташ – Боруссія Д 1:2
Голи: Монтеро, 90+4 – Беллінгем, 20, Голанд, 45+3
Атлетіко – Порту 0:0
Вилучення: Мбемба, 90+5 (Порту)
Брюгге – ПСЖ 1:1
Голи: Ванакен, 27 – Еррера, 15
Інтер – Реал 0:1
Гол: Родріго, 90
Ліверпуль – Мілан 3:2
Голи: Томорі, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребіч, 42, Діас, 44
Манчестер Сіті – Лейпциг 6:3
Голи: Аке, 16, Мукіеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Гріліш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 – Нкунку, 23, 51, 73
Вилучення: Анхеліно, 79 (Лейпциг)
Спортінг – Аякс 1:5
Голи: Паулінью, 33 – Алле, 2, 9, 51, 63, Бергюйс, 39