Ліга чемпіонів: результати матчів 15 вересня

16 вересня 2021 , 00:00
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Джерело:

24 канал

У середу, 15 вересня, у Лізі чемпіонів було зіграно ще 8 матчів групового етапу. Усі результати поєдинків читайте на Спорт24.

Шериф – Шахтар 2:0

Голи: Траоре, 16, Янсане, 62

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Бешикташ – Боруссія Д 1:2

Голи: Монтеро, 90+4 – Беллінгем, 20, Голанд, 45+3

Атлетіко – Порту 0:0

Вилучення: Мбемба, 90+5 (Порту)

Брюгге – ПСЖ 1:1

Голи: Ванакен, 27 – Еррера, 15

Інтер – Реал 0:1

Гол: Родріго, 90

Ліверпуль – Мілан 3:2

Голи: Томорі, 9 (авт.), Салах, 49, Хендерсон, 69 – Ребіч, 42, Діас, 44

Манчестер Сіті – Лейпциг 6:3

Голи: Аке, 16, Мукіеле, 28 (авт.), Марез, 45+2 (пен.), Гріліш, 56, Канселу, 75, Жезус, 86 – Нкунку, 23, 51, 73
Вилучення: Анхеліно, 79 (Лейпциг)

Спортінг – Аякс 1:5

Голи: Паулінью, 33 – Алле, 2, 9, 51, 63, Бергюйс, 39

Автор: Юрій Семенюк