Хто зіграє в Лізі чемпіонів в сезону 2021/2022: ймовірні суперники Динамо

У топових футбольних лігах Європи відбулися заключні тури. Відтак визначилися чемпіони, а також команди, які в наступному сезоні зіграють у Лізі чемпіонів. Там зіграє і київське Динамо.

Нагадаємо, на груповій стадії Ліги чемпіонів зіграють 32 команди. 26 команд отримують путівки в цей турнір автоматично. Серед цих щасливчиків опинилося і Динамо. Натомість Шахтар, який посів друге місце в чемпіонаті України, пробиватиметься на турнір через сито кваліфікації.

Варте уваги Лілль став чемпіоном Франції, випередивши ПСЖ на одне очко

Хто зіграє в Лізі чемпіонів

Після того, як в топ-лігах були зіграні останні матчі і турнірна таблиця набула свого остаточного вигляду, стало зрозуміло, хто ще зіграє в Лізі чемпіонів наступного сезону.

Англія: Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Челсі

Іспанія: Атлетіко, Реал, Барселона, Севілья

Німеччина: Баварія, РБ Лейпциг, Боруссія (Дортмунд), Вольфсбург

Італія: Інтер, Мілан, Аталанта, Ювентус

Франція: Лілль, ПСЖ

Португалія: Спортінг, Порту

Росія: Зеніт

Бельгія: Брюгге

Україна: Динамо

Нідерланди: Аякс

Туреччина: Бешикташ

Ще два місця в груповому етапі передбачені для переможців Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Але обидва фіналісти ЛЧ (Манчестер Сіті та Челсі) вже здобули право виступити в турнірі через внутрішні чемпіонати, тож місце в групі отримав турецький Бешикташ

При цьому що Челсі фінішував на четвертому місці лише завдяки тому, то Лестер в останньому матчі програв Тоттенхему та опустився на п'яте місце. Якби Челсі фінішував п'ятим, то Бешикташ потрапив би до групи ЛЧ лише у випадку перемоги МанСіті у фіналі.

Щодо місця переможця Ліги Європи, то у фіналі зіграють Манчестер Юнайтед та Вільярреал. Якщо переможе іспанський клуб, то він зіграє у Лізі чемпіонів. Якщо ж тріумфує МЮ, то місце в групі отримає Монако, яке фінішувало третім в чемпіонаті Франції. Адже Манчестер Юнайтед вже і так отримав путівку в ЛЧ.

Ймовірні суперники Шахтаря у кваліфікації

Відтак ще шість місць, що залишилися, решту команд розіграють у кваліфікації. Шахтар стартує з третього кваліфікаційного раунду. На цій стадії турнірі "гірники" будуть сіяними, тож точно не зіграють проти португальської Бенфіки чи московського Спартака (хоча українські та російські клуби й так розводять в єврокубках). Тож серед ймовірних суперників – Монако (якщо МЮ не виграє Лігу Європи), бельгійський Гент, або один з переможців другого раунду кваліфікації – нідерландський ПСВ, турецький Галатасарай, шотландський Селтік, австрійський Рапід, чеська Спарта, а також представник Данії, який посяде друге місце (Мідтьюлланд, Брондбю або Копенгаген).