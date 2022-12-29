МанСіті впевнено обіграв Лідс та продовжує полювання за Арсеналом: відеоогляд матчу

Манчестер Сіті 28 грудня гостював на полі Лідса у 17-му турі АПЛ-2022/2023. "Містяни" без зайвих проблем обіграли господарів.

Лідс – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Стрейк, 73 – Родрі, 45+1, Голанд, 51, 64

Вже на першій хвилині Голанд створив першу загрозу біля воріт Лідса. Аке зробив закидання на хід Ерлінгу, нападник МанСіті спробував перекинути голкіпера, але Мельє вчасно вийшов із воріт та не дав м'ячу залетіти у сітку воріт, пише 24 канал.

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На екваторі першого тайму знову Голанд був в епіцентрі подій. Ерлінг відгукнувся на передачу Де Брюйне. Однак знову впевнено зіграв у власному штрафному голкіпер Лідса.

Найбільш реальну нагоду забити втратив Гріліш. Джек впритул розстрілював ворота Мельє – м'яч пролетів над поперечиною.

На першій компенсованій до першого тайму хвилині гості з синього Манчестера таки забили. Швидка атака, яку розігнав Де Брюйне принесла результат. З ударом Махреза впорався голкіпер Лідса, але на добиванні був Родрі, який відкрив рахунок у матчі 0:1.

Більше голів було у другому таймі. На його початку підопічні Гвардіоли подвоїли свою перевагу на табло. Пресинг від Гріліша, Джек максимально наблизився до воріт суперника, але не став бити, віддав на вільного Голанда, який відправив м'яч вже у порожні ворота – 0:2.

Через 10 хвилин знову зв'язка Гріліш – Голанд спрацювала. Обидва обіграли у штрафному майданчику Лідса, Ерлінг закінчив стіночку з Джеком ударом в один дотик – 0:3.

Лідс спромігся лише на один м'яч. Стрейк найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового – 1:3.

Манчестер Сіті впевнено переміг Лідс на очах рідних уболівальників суперника.

МанСіті продовжує гонитву за Арсеналом у боротьбі за чемпіонство в АПЛ. "Містяни" із 35 пунктами повернули собі другу сходинку, якою деякий час володів Ньюкасл.

Лідс набрав лише 15 очок та йде 15-м.

Лідс – Манчестер Сіті: відеоогляд матчу