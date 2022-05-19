Лідери УПЛ хочуть провести наступний сезон у Туреччині – журналіст Бурбас

Воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів, тому вчасно розпочати футбольний сезон в Україні вже точно не вийде. В УАФ розглядають різні варіанти для старту нового сезону.

Новий варіант для УПЛ

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Асоціація розглядає для проведення нового сезону дві країни – сусідню Польщу та сонячну Туреччину. Лідери сезону-2021/2022 Шахтар, Динамо та Дніпро-1 начебто віддають перевагу Туреччині.

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У цю країну можна буде легше запросити легіонерів, які покинули команди після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також перевага Туреччини у кращій інфраструктурі.

Вже незабаром представники клубів УПЛ підіймуть це питання на засіданні.

Бурбас заявив, що у Будинку Футболу вже розглядають завдання пошуку грантів, адже далеко не усі українські клуби зможуть дозволити собі виступи за кордоном.

Нагадаємо, що через війну сезон-2021/2022 був достроково закінчений. Клуби відіграли лише перше коло, яке Шахтар завершив у статусі лідера. "Гірники" випередили найближчого конкурента, яким було Динамо, на два очки.

Третю позицію посіло Дніпро-1.

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Воєнний стан в Україні прогнозовано подовжили. На 90 днів. Ясна річ, що це де-юре унеможливлює вчасний старт чемпіонату на території України. За тиждень зібрання клубів-учасників УПЛ. На ньому розглядатимуть одразу кілька варіантів, як бути далі.



Тримати паузу аж до наступного року чи стартувати восени, але за кордоном. Швидше за все зійдуться на останньому. Є розуміння і дозвіл Міністерства Спорту, що командам потрібен дозвіл на виїзд. Далі наступне питання:

виїхати на три місяці чи

тренуватися в Україні, а їздити суто на матчі

І знову ж таки – Польща чи Туреччина. Наскільки мені відомо, наша трійка призерів (Шахтар, Динамо, Дніпро-1) – за Туреччину. Там ліпша інфраструктура і більше шансів привезти легіонерів.



Також чи не найважливішим буде вирішення фінансового питання. Адже бюджети не всіх клубів витримають додаткового навантаження. Доведеться шукати гранти. У цьому напрямку теж є напрацювання Будинку Футболу.