"Криза" в Дніпрі: лідери масово покидають команду
Джерело:ТаТоТаке
Спортивний клуб Дніпро-1 зіштовхнувся з проблемами та може знятись з чемпіонату України на наступний сезон. Багато гравців шукають своє майбутнє в інших командах.
Ще одна команда з українського чемпіонату під загрозою зникнення з футбольної мапи – це СК Дніпро-1. Тому клуби УПЛ активно пропонують контракти гравцям дніпрян.
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Хто покидає СК Дніпро-1
Раніше Динамо здійснило трансфер одного з лідерів дніпровського клубу, підписавши Олександра Піхальонка. Також у Полісся перейшли такі гравці як Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко. Захисник Олександр Сваток вже переїхав в ФК Остін з МЛС.
Наразі захисник дніпрян Денис Мирошниченко близький до переходу у львівські Карпати, які повернулись в УПЛ, а Едуард Сарапій скоріш за все продовжить кар'єру в Поліссі. Також Богдан Лєднєв має обрати між Кривбасом та Карпатами.
Нагадаємо, що СК Дніпро за підсумками сезону-2023/2024 потрапили у кваліфікаціний раунд Ліги конфернецій, де мають зіграти з угорським клубом Академія Пушкаша.
Сезон-2023/24 для дніпрян
- За підсумками чемпіонату України СК Дніпро-1 зайняли 4 місце, пропустивши вперед Шахтар, Динамо та Кривбас.
- Найкращим бомбардиром дніпровського клубу в УПЛ став Олександр Філіпов (9), який доречі не проти змінити клубну прописку.