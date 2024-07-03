"Криза" в Дніпрі: лідери масово покидають команду

Спортивний клуб Дніпро-1 зіштовхнувся з проблемами та може знятись з чемпіонату України на наступний сезон. Багато гравців шукають своє майбутнє в інших командах.

Ще одна команда з українського чемпіонату під загрозою зникнення з футбольної мапи – це СК Дніпро-1. Тому клуби УПЛ активно пропонують контракти гравцям дніпрян.

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Хто покидає СК Дніпро-1

Раніше Динамо здійснило трансфер одного з лідерів дніпровського клубу, підписавши Олександра Піхальонка. Також у Полісся перейшли такі гравці як Олексій Гуцуляк та Руслан Бабенко. Захисник Олександр Сваток вже переїхав в ФК Остін з МЛС.

Наразі захисник дніпрян Денис Мирошниченко близький до переходу у львівські Карпати, які повернулись в УПЛ, а Едуард Сарапій скоріш за все продовжить кар'єру в Поліссі. Також Богдан Лєднєв має обрати між Кривбасом та Карпатами.

Нагадаємо, що СК Дніпро за підсумками сезону-2023/2024 потрапили у кваліфікаціний раунд Ліги конфернецій, де мають зіграти з угорським клубом Академія Пушкаша.

Сезон-2023/24 для дніпрян