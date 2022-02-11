Лідери в обоймі: Україна оголосила склад на чоловічий спринт у Пекіні-2022
Джерело:"Суспільне Спорт"
Тренерський штаб збірної України визначився із стартовим складом на чоловічий спринт Олімпійських ігор-2022. Як і в індивідуальних перегонах, виступлять чотири українці.
Україну представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
До слова COVID-19 вдарив по команді: склад України на жіночий спринт на Олімпіаді-2022
Порядок виступу та стартові номери представників України у спринті визначаться пізніше. Артем Тищенко знову не представляє Україну.
Рішення щодо складу на спринт означає, що у Артема Тищенка не буде особистих стартів на Олімпіаді-2022. Єдина можливість біатлоніста виступити у Пекіні – потрапити у склад на чоловічу естафету.Чоловічий спринт на Олімпіаді-2022 відбудеться у суботу, 12 лютого. Початок – об 11:00 за Києвом.
Як українці вже виступили на Олімпіаді-2022
8 лютого на Олімпіаді–2022 відбувся індивідуальний старт у чоловіків. Чотири представники України вийшли на старт.
Підручний також встиг оновити два особисті рекорди. В індивідуальній гонці у Пекіні він посів 18-е місце, що стало його найкращим результатом на Зимових Олімпіадах і топ-результатом в індивідуальних гонках.
Результат чоловічої індивідуальної гонки
1. Кентен Фійон-Має (Франція, 0+1+1+0) 48:47.4
2. Антон Смольський (Білорусь, 0+0+0+0) +14.8
3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+1) +31.1
...
18. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +3:01.9
37. Артем Прима (1+2+0+1) +4:48.8
50. Антон Дудченко (1+0+2+1) +6:07.5
55. Богдан Цимбал (3+0+1+0) +6:31.6