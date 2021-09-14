Лідери Динамо відновились від травм перед стартом у Лізі чемпіонів

Київське Динамо вже 14 вересні зіграє свій перший матч групового раунду Ліги чемпіонів. Кияни зіграють проти Бенфіки.

У бойовій готовності перед Лігою чемпіонів

Відразу два футболісти Динамо відновились перед матчем проти португальської Бенфіки. Загальну групу "біло-синіх" підсилили Георгій Бущан та Віталій Буяльський.

До теми Динамо проти ексгравця Яремчука: анонс на матч Ліги чемпіонів з Бенфікою

Обидва відновились від травм та вже готуються до матчу Ліги чемпіонів. Це якісне підсилення матчем груповим раундом єврокубків. Головний наставник Динамо Мірча Луческу заявив, що участь обох футболістів у грі проти португальського клубу під питанням.

Нагадаємо, що у групу до киян потрапила не лише Бенфіка. Підопічні Луческу поміряються силами з мюнхенською Баварією та каталонською Барселоною.

У новому сезоні-2021/2022 Бущан провів 4 матчі у футболці Динамо в УПЛ, у яких пропустив 2 голи та відіграв два поєдинки всуху.

Буяльський ж відіграв 6 зустрічей, у яких забив аж 5 голів та віддав один асист.

Матч 1-го туру групи E у Лізі чемпіонів Динамо – Бенфіка відбудеться 14 вересня о 22:00