Лідер Зорі може продовжити кар'єру в клубі Луческу-молодшого

Грецький ПАОК, головним тренером якого є син Мірчі Луческу Разван, поклав око на лідера луганської Зорі Владислава Кочергіна.

Грецький клуб готовий активізувати опцію викупу контракту футболіста. Сума операції складе 1,5 мільйона євро.

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Інший варіант для Кочергіна

Раніше 25-річним Кочергін цікавилася Венеція, яка за підсумками минулого сезону заробила право виступати в Серії А. Однак до конкретної пропозиції від італійців поки не дійшло.