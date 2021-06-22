Артем Дзюба – капітан збірної Росії з футболу та головний її бомбардир. Не дивно, що саме він активно коментував минулий матч своєї команди з Данією на Євро-2020.

Цей матч Росія програла 1:4 (чим, до слова, збільшила шанси України на вихід у плей-офф). І показала при цьому відверто жахливий футбол.

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У Дзюби, однак, інша думка. Він переконаний (не зрозуміло, на підставі чого), що Росія грала з Данією на рівних. Просто – "обка*алася" через перший пропущений гол.

Росія – Данія 1:4: Дзюба вибачився за поразку і спробував виправдатися

Нападник та капітан збірної Росії Артем Дзюба виступив в ефірі російського спортивного каналу "Матч ТВ" із коментарем щодо матчу своєї команди проти Данії. Повний провал за грою і за рахунком (1:4) він описав так:

Не може бути у нас кращий плеймейкер в команді – воротар. У нас усі передачі – воротареві, хоча Данія – команда приблизно нашого рівня. Зрозуміло, що ми з ними на рівних грали. Якби не цей гол… На такому рівні гол зовсім перевертає гру. А ми любимо ми собі пригоди на ж*пу шукати. Тому сьогодні й обка*алися.

Після цього Дзюба вибачився за такий результат "перед усіма, хто в нас вірив". І не стримався, аби додати: "А ті, хто про це мріяв – насолоджуйтеся. Можете нас матюкати". Що ж, вдячні Артему за "дозвіл"!

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Хай там як, а підсумки у групі В на Євро-2020 такі:

Росія посіла останнє 4 місце, хоча й мала за плечима 1 перемогу і 3 очки.

Виграла групу Бельгія.

Данія, вигравши у Росії, одразу вийшла на 2 місце.

А на третьому осіла Фінляндія.

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Член "спортивного" комітету Думи Дмитро Свищев сказав так: "Все це дуже сумно. Зараз багато емоцій, важко говорити. Але можу сказати одне – соромно. Але це наш сором".

А президент Російського футбольного союзу Олександр Дюков запевнив, що поразка поразкою, невиконана задача – невиконаною задачею, але наразі ніхто кадрових рішень якихось ухвалювати не збирається.

Справедливості заради, ми наразі не знаємо, чи будуть якісь рішення кадрові в збірній України. Адже ми теж програли принциповий матч. З іншого боку, наша команда зберігає шанси на вихід у плей-офф, але все залежить від інших груп.

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