Лідер молодіжної збірної України викупив в аеропорту всі прапори Росії та викинув їх у смітник

Збірна України посіла підсумкове друге місце і тепер для потрапляння у фінальний раунд Євро-2023 мусить зіграти у плей-офф. Матчі відбудуться у вересні.

Ванат розкішно принизив росіян

Свій заключний матч кваліфікації чемпіонату Європи збірна України зіграла у Вірменії. Під час матчу один із вболівальників влаштував ганебну провокацію пов'язану з Росією.

До теми Під час матчу молодіжної збірної України один з вболівальників скандував "Росія": відео моменту

На 30-й хвилині першого тайму він почав скандувати "Росія! Росія!", ці вигуки потрапили до кадру трансляції.

Коментатор Віктор Вацко розповів про випадок за участи форварда Динамо і молодіжної збірної України Владислава Ваната.

Після цього матчу молодіжна команда поверталась додому. Гейт, до якого підходив літак збірної України в аеропорту, був поруч з гейтами на рейси в Сочі, Москву. В залі очікування сиділи пасажири, які чекали на рейси туди.

"В лаптєногих є така фішка, особливо у колгоспних лаптєногих. Вони вдягаються в якусь хе*ню з символікою своєї країни. То футболки в кольорах дешевої зубної пасти, то курку двоголову на футболочках одягнуть. Власне, там такі летіли. Поруч магазинчик з сувенірною продукцією, в тому числі расєйськими прапорами.

Форвард київського Динамо Влад Ванат зайшов у цей магазинчик і скупив всі прапорці Росії. Вийшов з охапкою прапорців, підійшов до смітника і на очах всіх цих пасажирів двох рейсів відкрив смітник і туди ці прапорці викинув. Як думаєте, скільки громадян курятника сказали йому хоч одне слово?", – розповів Вацко.

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