Лідер команди Циганков не хоче підписувати новий контракт з Динамо

Вже незабаром дороги Віктора Циганкова та Динамо можуть розійтись. Один із лідерів команди не планує продовжувати контракт із київським клубом.

Циганик: Він готовий відпрацювати цей рік до кінця

За останні роки Віктор Циганков перетворився у справжнього лідера столичного клубу. Гра 24-річного щодня привертає увагу європейських команд. Незабаром одна з чуток про зацікавленість може стати реальністю.

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Футболіст не хоче залишатись в Україні, а планує продовжити кар'єру в іншому клубі. У Циганкова є дійсна угода до 30 червня 2023 року, яку він не проти відпрацювати у біло-синій футболці до кінця терміну. Далі дороги Віктора та киян швидше за все розійдуться. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик.

Динамо буде складно вмовити Циганкова пролонгувати угоду з клубом. Не виключено, що кияни спробують солідно заробити на гравцю та оформлять трансфер, поки ще не вийшов контракт.

Однак новому клубу Циганкова прийдеться достатньо викласти за українця.

Він готовий відпрацювати цей рік до кінця, а далі вже вирішувати свою долю. Але з іншого боку є шанси, що його можуть продати. Ціна станом на сьогодні – 20 мільйонів євро і вище,

– сказав журналіст.

За даними Transfermarkt , вартість Циганкова складає 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що фіналіст Ліги чемпіонів Ліверпуль зацікавлений у послугах динамівця.

Віктор Циганков зіграв за збірну України у відборі на ЧС-2022 та перших трьох матчах Ліги націй. Динамівець приніс перемогу у стартовому для "синьо-жовтих" турі Ліги націй. Віктор забив єдиний гол українців у ворота Ірландії (0:1).

Кар'єра Циганкова у Динамо