Лідер київського Динамо вдруге став батьком: чутливе фото
29 жовтня 2021 , 19:56Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Буяльської
У родині 28-річного півзахисника Динамо Віталія Буяльського щасливе поповнення. У лідера киян народився син.
Про цю радісну подію повідомила дружина футболіста Аліна в своєму інстаграмі. Ім'я малюка поки невідоме.
Дивіться також Сім'я, – Степаненко не стримує радісних емоцій після продовження угоди з Шахтарем
"Ласкаво просимо до нашої родини, синочку. Не вірю, тепер нас четверо", – написала Аліна.
Також вона показала картку малюка. Молодий богатир важить 3,940 кг, а його зріст – 56 см.
Що відомо сім'ю Буяльского
- Це друга дитина Віталія та Аліни. Пара також виховує дочку Злата.
- У середині листопада дівчинці виповниться чотири роки. Віталій – уродженець смт. Калинівка, що на Вінниччині.
- За Динамо виступає з 2014 року, а за збірну України – з 2017-го. Щоправда, попередній головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко рідко вдавався до його послуг.