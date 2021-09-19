Лідер Динамо ризикує пропустити матч за Суперкубок України

Київське Динамо 22 вересня зіграє проти Шахтаря у Суперкубку України. Кияни можуть втратити перед важливою грою Миколу Шапаренка.

Кадрові проблеми Динамо

Микола Шапаренко відчув дискомфорт у нозі після матчу групового раунду Ліги чемпіонів із Бенфікою (0:0). 22-річний центральний півзахисник через пошкодження не взяв участь у грі УПЛ проти Олександрії, у якій Динамо ледь обіграло суперника (1:0).

Варте уваги Динамо вирвало перемогу в Олександрії завдяки пенальті на останній хвилині матчу

Клубні лікарі зроблять усе від себе можливе, щоб відновити Шапаренка до Суперкубка України проти Шахтаря. Поєдинок із "гірниками" відбудеться вже 22 вересня на НСК "Олімпійський" у Києві. Наразі участь лідер "біло-синіх" у наступному поєдинку під питанням.

Нагадаємо, що гра за Суперкубок України завжди відбувається перед стартом сезону УПЛ. Однак цього разу на прохання динамівців була перенесена. Все через те, що багато гравців Динамо у цей час були у розташуванні збірної України, яка виступала на Євро-2020.