Лідер Динамо пропустить Євро-2020: деталі травми Буяльського

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський не допоможе збірній Україні на чемпіонаті Європи-2020. Футболіст отримав травму, яку погіршив ще одним пошкодженням.

Повний нефарт Буяльського

20 травня з'явилась неприємна інформація – Віталій Буяльський пропустить Євро-2020. Футболіст відчув біль у ступні, коли тренувався у розташуванні збірної України. Після чого півзахисник пройшов медичне обстеження, де показала тріщину у ступні.

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Отримав таку травму футболіст у фіналі Кубка України проти Зорі, у якому київський клуб здобув перемогу. Спортивний журналіст Ігор Циганик відкрив нові деталі травми динамівця. Виявляється, що травма гомілкостопу протягом усього сезону турбувала Буяльського. Тепер на футболіста чекає операція.

Спершу повідомлялось, що відновлення гравця займе близько місяця. Тому Віталій не зіграє на чемпіонаті Європи. Тепер півзахисник пропустить приблизно два місяці. Зараз у нього сталося ще одне пошкодження, яке наклалося на попереднє. Футболісту потрібно спокійно залікувати травму.