Лідер атаки збірної Франції може пропустити старт ЧС-2022
Джерело:L'Equipe
Французька збірна може зазнати кадрової втрати напередодні старту чемпіонату світу-2022 у Катарі. Карім Бензема може опинитись поза заявкою на перший матч.
Востаннє Карім Бензема зіграв в офіційному матчі за Реал ще 19 жовтня. Після чого нападник пропустив вже три поєдинки "вершкових". Через травму футболіст ризикує пропустити старт чемпіонату світу-2022.
До теми Сенегал сподівається на диво: Мане отримав травму напередодні старту ЧС-2022
Ще одна можлива втрата
Форвард може не зіграти у першому матчі збірної Франції проти Австралії. Поєдинок запланований на 22 листопада.
Нагадаємо, що через м'язове пошкодження Бензема не зіграв в останніх двох матчах Франції у Лізі націй.Цікаво! У сезоні-2022/2023 Бензема відіграв за мадридський Реал 12 матчів. За зіграний час забив 6 голів та відзначився одним асистом.
Календар матчів збірної Франції на ЧС-2022
- 22 листопада. Франція – Австралія
- 26 листопада. Франція – Данія
- 30 листопада. Туніс – Франція
Відзначимо, що два ключові французькі футболісти не поїдуть у Катар – Н'Голо Канте та Поль Погба. Під питанням участь на ЧС Рафаеля Варана.