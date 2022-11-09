Лідер атаки збірної Франції може пропустити старт ЧС-2022

Французька збірна може зазнати кадрової втрати напередодні старту чемпіонату світу-2022 у Катарі. Карім Бензема може опинитись поза заявкою на перший матч.

Востаннє Карім Бензема зіграв в офіційному матчі за Реал ще 19 жовтня. Після чого нападник пропустив вже три поєдинки "вершкових". Через травму футболіст ризикує пропустити старт чемпіонату світу-2022.

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Ще одна можлива втрата

Форвард може не зіграти у першому матчі збірної Франції проти Австралії. Поєдинок запланований на 22 листопада.

Нагадаємо, що через м'язове пошкодження Бензема не зіграв в останніх двох матчах Франції у Лізі націй.

Календар матчів збірної Франції на ЧС-2022

22 листопада. Франція – Австралія

– Австралія 26 листопада. Франція – Данія

– Данія 30 листопада. Туніс – Франція

У сезоні-2022/2023 Бензема відіграв за мадридський Реал 12 матчів. За зіграний час забив 6 голів та відзначився одним асистом.

Відзначимо, що два ключові французькі футболісти не поїдуть у Катар – Н'Голо Канте та Поль Погба. Під питанням участь на ЧС Рафаеля Варана.