Лунін запалює в Лізі чемпіонів: феєричні сейви Андрія дозволили Реалу втримати перемогу – відео

Лейпциг дав серйозний бій Реалу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Героєм зустрічі став Андрій Лунін, який виконав велику кількість сейвів.

Лейпциг – Реал 0:1

Гол: Браїм Діас, 48.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 стартувала стадія 1/8 фіналу після двомісячної паузи. На перший ігровий день був винесений матч за участю найтитулованішого клубу турніру Реала, який відправився в гості до Лейпцига, пише 24 канал.

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Крутий гол Діаса

Мадридці на одному диханні пройшли групову стадію, вигравши всі матчі. У чемпіонаті справи команди Анчелотті також йдуть відмінно. Після перемоги у лобовій грі проти Жирони Реал відірвався на п'ять очок.

З перших хвилин на матч проти Лейпцига вийшов Андрій Лунін, який цього року остаточно виграв конкуренцію у Кепи Аррісабалаги. Для українця це сьома поява в старті за останні 8 матчів.

Вже на другій хвилині Лунін пропустив від Шешко, але суддя зафіксував офсайд у словенця. Варто зазначити, що епізод вкрай спірний, адже він знаходився на одній лінії із останнім захисником. Схоже, що вирішили міліметри.

Лейпциг намагався на рівних битися з Реалом, але на початку другого тайму гості все ж вийшли вперед. Браїм Діас став героєм епізоду, адже взяв на себе гру, вдало пішов у дриблінг та красивим ударом з лінії карного майданчика забив гол.

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Феєрія Луніна

Німці після перерви намагались перехопити ініціативу та стали частіше бити по воротах мадридців. Захист Реала спочатку впевнено відбивався, але і у Луніна було чимало роботи.

Українець виконав аж дев'ять сейвів протягом матчу. Тричі Андрій парирував удари від Шешко, двічі – від Ольмо і загалом став одним з героїв матчу. Відомий портал Whoscored виставив йому оцінку аж 9,2, визнавши найкращим гравцем зустрічі.

Таким чином, Реал здобуває мінімальну перемогу і з більш спокійною душею готуватиметься до матчу-відповіді вдома 6 березня. Для Луніна це вже восьмий кліншит цього сезону у 16-ти матчах.

Відеоогляд матчу Лейпциг – Реал