"Найкращий матч": тренер Реала оцінив неймовірний виступ Луніна в поєдинку з Лейпцигом

У вівторок, 13 лютого, відбулися перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Реал на виїзді зустрічався з Лейпцигом.

Матч закінчився з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку забив Браїм Діас на початку другого тайму.

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Анчелотті в захваті від перформансу Луніна

Головним же героєм матчу став український воротар Андрій Лунін. Він уп'яте поспіль вийшов на поле в основному складі "вершкових" та продемонстрував наочно, чому виграв конкуренцію в Кепи Аррісабалаги. Українець здійснив одразу 9 сейвів, деякі з них сміливо можна назвати з приставкою топ.

На післяматчевій пресконференції головний тренер Реала прокоментував виступ команди й, зокрема, виділив успішні дії Андрія.

Будьмо чесними, матч міг би завершитися нічиєю. Думаю, це найкраща гра Луніна відколи ми працюємо разом. Він чудово зіграв сьогодні. Це голкіпер, у якого не було достатньо ігрового часу, але він прогресує. Той факт, що він грає, додає Андрію впевненості. Думаю, це найкращий матч, який Лунін провів за Реал,

– заявив Анчелотті.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Андрій Лунін зіграв 17 матчів за "вершкових" у всіх турнірах – стільки ж він провів поєдинків за 5 попередніх кампаній за "королівський клуб". У цьому сезоні українець пропустив 13 голів та 8 разів залишав свої ворота "сухими".

. Наступний матч Реал проведе 18 лютого на виїзді проти Райо Вальєкано. Стартовий свисток пролунає о 15:00. Матч-відповідь з Лейпцигом – 6 березня.