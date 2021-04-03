Баварія у напруженому матчі перемогла Лейпциг

РБ Лейпциг та мюнхенська Баварія зустрілися у суботу, 3 квітня, у центральному матчі 27 туру німецької Бундесліги. У напруженій грі перемогу здобула Баварія.

РБ Лейпциг – Баварія 0:1

Гол: Горецка, 39

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Передмова до матчу

У Німеччині матч між Лейпцигом та Баварією охрестили чемпіонським. Якщо "бики" і планують кинути виклик Баварії у погоні за "Срібною салатницею", то це потрібно робити в очній грі та ще й на рідному стадіоні.

Перед грою Баварія випереджала Лейпциг на 4 очки. Математика проста: якщо Баварія перемагає, то йде у відрив на 7 очок; нічия нічого не змінює, а звитяга Лейпцига загострює інтригу.

Баварія та Лейпциг не можуть визначити сильнішого у рамках Бундесліги вже 4 матчі поспіль. Усі поєдинки завершувалися нічиїми.

Перед поєдинком обидві команди втрати важливих гравці. "Бики" залишилися без Кампеля, Анхеліно, Лаймера, Собослая та Хальстенберга. Ще гірша ситуація у Баварії, яка не могла розраховувати на лідерів.

Роберт Левандовський, Альфонсо Девіс, Жером Боатенг та Корентен Толіссо пропускали гру через різні причини.

Єдиний гол Горецки

Початок матчу виявився надзвичайно нервовим. Обидві команди демонстрували обережний футбол. "Бики" розпочали гру першим номером і епізодично віддавали ініціативу мюнхенцям. Загалом за першу половину тайму команди не створили очевидної загрози біля воріт одне одної.

На 38 хвилині, мов грім серед ясного неба, стався гол. Томас Мюллер з глибини отримав передачу у штрафному та ідеально викотив на Горецку, який набігав. Леон виконав роль кілера та потужно поцілив у площину воріт.

Під завісу тайму Баварія мала ще два моменти після розіграшу кутового. Спершу Сане вдало зіграв на підбиранні. Лерой зупинив м'яч перед штрафним та другим дотиком відразу пробив злету у нижній кут. Гулачі виручив команду та відбив на кутовий.

Відразу після подачі з кута поля Баварія отримала ще одну нагоду. Чупо-Мотінг вистрибнув найвище та пробив головою. М'яч полетів вниз та опинився у руках голкіпера.

Повстання Лейпцига

Після перерви господарі постали новою команду. Спершу непогану нагоду мав найактивніший гравець Лейпцига Крістофер Нкунку. Гравцю "биків" пощастило у штрафному Баварії, коли м'яч після навісу відлетів до його ніг. Та Нкунку не зберіг холоднокровність та поспішив з ударом. М'яч пролетів повз правий кут воріт.

Через хвилину вже Забітцер був на хорошій позиції у штрафному Баварії, але м'яч після його удару в падінні пролетів повз ворота.

Лейпциг помітно збільшив темп і буквально за дві хвилини Ольмо змарнував дві чудові нагоди. Спершу іспанець з меж штрафного пробив повз голкіпера. А згодом скористався помилкою Зюле, увійшов у штрафний з лівого флангу, але знову не поцілив у площину воріт.

Пильність Ноєра потужними дальніми ударами перевірив Забітцем. Голкіпер Баварії впевнено впорався з двома пострілами австрійця.

Баварія перший удар у другому таймі завдала на 75 хвилині. Свіжі Гнабрі та Мусіала організували гостроту біля воріт "биків". Гнабрі пройшов з лівого флангу та відкотив на хавбека. Той пробивав у верхній кут, але не поцілив у площину воріт.

Через дві хвилини гострота прийшла з правого флангу Баварії. Мюллер класно на прийомі обіграв Адамса та пробив з гострого кута. Угорський голкіпер відбив м'яч.

Від середини тайму Баварії вдалося взяти ситуацію під контроль. Лейпциг, хоч і був наполегливим у нападі, однак сили помітно покидали господарів. Тому гра перемістилася ближче до центру поля.

Уже в компенсований час Гнабрі вивів Чупо-Мотінга на рандеву з Гулачі, але нападник пробив у руки голкіперу. У підсумку Баварія відстояла переможний результат і гол Горецки став вирішальним!

За 7 турів до завершення сезону перевага Баварії над Лейпцигом складає 7 очок!