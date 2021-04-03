Баварія у напруженому матчі перемогла Лейпциг

Джерело:24 канал
РБ Лейпциг та мюнхенська Баварія зустрілися у суботу, 3 квітня, у центральному матчі 27 туру німецької Бундесліги. У напруженій грі перемогу здобула Баварія.
Гол: Горецка, 39
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Початок матчу виявився надзвичайно нервовим. Обидві команди демонстрували обережний футбол. "Бики" розпочали гру першим номером і епізодично віддавали ініціативу мюнхенцям. Загалом за першу половину тайму команди не створили очевидної загрози біля воріт одне одної.
На 38 хвилині, мов грім серед ясного неба, стався гол. Томас Мюллер з глибини отримав передачу у штрафному та ідеально викотив на Горецку, який набігав. Леон виконав роль кілера та потужно поцілив у площину воріт.
Під завісу тайму Баварія мала ще два моменти після розіграшу кутового. Спершу Сане вдало зіграв на підбиранні. Лерой зупинив м'яч перед штрафним та другим дотиком відразу пробив злету у нижній кут. Гулачі виручив команду та відбив на кутовий.
Відразу після подачі з кута поля Баварія отримала ще одну нагоду. Чупо-Мотінг вистрибнув найвище та пробив головою. М'яч полетів вниз та опинився у руках голкіпера.
Після перерви господарі постали новою команду. Спершу непогану нагоду мав найактивніший гравець Лейпцига Крістофер Нкунку. Гравцю "биків" пощастило у штрафному Баварії, коли м'яч після навісу відлетів до його ніг. Та Нкунку не зберіг холоднокровність та поспішив з ударом. М'яч пролетів повз правий кут воріт.
Через хвилину вже Забітцер був на хорошій позиції у штрафному Баварії, але м'яч після його удару в падінні пролетів повз ворота.
Лейпциг помітно збільшив темп і буквально за дві хвилини Ольмо змарнував дві чудові нагоди. Спершу іспанець з меж штрафного пробив повз голкіпера. А згодом скористався помилкою Зюле, увійшов у штрафний з лівого флангу, але знову не поцілив у площину воріт.
Пильність Ноєра потужними дальніми ударами перевірив Забітцем. Голкіпер Баварії впевнено впорався з двома пострілами австрійця.
Баварія перший удар у другому таймі завдала на 75 хвилині. Свіжі Гнабрі та Мусіала організували гостроту біля воріт "биків". Гнабрі пройшов з лівого флангу та відкотив на хавбека. Той пробивав у верхній кут, але не поцілив у площину воріт.
Через дві хвилини гострота прийшла з правого флангу Баварії. Мюллер класно на прийомі обіграв Адамса та пробив з гострого кута. Угорський голкіпер відбив м'яч.
Від середини тайму Баварії вдалося взяти ситуацію під контроль. Лейпциг, хоч і був наполегливим у нападі, однак сили помітно покидали господарів. Тому гра перемістилася ближче до центру поля.
Уже в компенсований час Гнабрі вивів Чупо-Мотінга на рандеву з Гулачі, але нападник пробив у руки голкіперу. У підсумку Баварія відстояла переможний результат і гол Горецки став вирішальним!За 7 турів до завершення сезону перевага Баварії над Лейпцигом складає 7 очок!