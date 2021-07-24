Ястремська зачохлила ракетку на старті Олімпіади-2020 після камбеку у другому сеті

Даяна Ястремська зустрілась з Лейлою Енні Фернандес на старті Олімпіади-2020 у Токіо. Українська тенісистка не змогла впоратись із 72-ю ракеткою світу.

Лейла Енні Фернандес (Канада) – Даяна Ястремська (Україна) 2:1 (6:3, 3:6, 6:0)

Вже наступного дня після відкриття Олімпійських ігор на старт вийшли українські тенісистки. Першою серед наших на корті з'явилась Даяна Ястремська. Дівчата провели на корті 2 години 7 хвилин. Українка не змогла стартувати з перемоги.

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Початок першої партії розпочався жахливо для обох тенісисток. Дівчата обмінялись люб'язностями та віддали гейми на своїх подачах – 1:1. У п'ятому геймі канадська представниця не лише відіграла брейк в українки, а й вийшла вперед у сеті – 3:2.

Перемогу у першому сеті Фернандес вже не впустила. Тенісистка з Канади взяла три гейми. Натомість віддавши Ястремській лише один гейм – 6:3.

Неймовірний камбек

У першому сеті Ястремська чотири рази подала на виліт, зробила дві подвійні помилки проти однієї у Лейли. Даяна показала доволі непоганий показник першої подачі – 74%.

У наступній партії українці довелось переломлювати хід зустрічі, щоб зрівнятись у рахунку за сетами. Партія розпочалась за ідентичним сценарієм першого сету. Дівчата знову віддали гейми на своїх подачах. Відзначимо, що у цій партії тенісистки віддали аж шість геймів на власних м'ячах.

Українка потужніше почала поводити себе на корті та змусила суперницю помилятись. Хоча початок сету був за суперницею, яка повела у рахунку 3:1. Даяна поступово відігравала брейки та взяла п'ять поспіль геймі. У підсумку – 3:6 рівний рахунок за сетами.

Легкий сет Фернандес

Даяна знову зробила чотири подачі на виліт. Класно цього дня йшло із подачами в українки. Ястремська була й безпомилковою – нуль подвійних. Натомість Фернандес зробила аж чотири рази.

Доля путівки у наступний етап вирішувалось у третій партії, яка почалась для українки не найкраще. Даяна повела 0:40 та здавалось, що вже залишити стартовий гейм сету за собою. Але іспанська тенісистка відіграла три брейки та завдяки четвертому взяла гейм.

Лейла включилась у гру та просто знищувала українку на корті. Щось наче зламалось у грі Ястремської. Фернандес впевнено брала гейм за геймом та довела матч до логічного завершення – 6:0 перемога Фернандес.

Ястремська на старті покидає змагання у Токіо. 21-річна тенісистка 24 липня з'явиться на корті ще одного разу. Даяна у парі з Еліною Світоліною зіграє проти французького дуету Фіони Ферро / Алізе Корне.