Триочковий кидок ЛеБрона вивів Лейкерс у плей-офф НБА: відео

Чинні чемпіони НБА Лос-Анджелес Лейкерс 20 травня вийшли у плей-офф НБА. За право зіграти у плей-офф Лейкерс здолали Голден Стейт.

Лейкерс – Голден Стейт 103:100 (22:28, 20:27, 35:24, 26:11)

До слова Вашингтоном з Ленем програв Бостону: у команди останній шанс зіграти у плей-офф

У першій чверті попереду були гості, однак Лейкерс не дозволяв піти у відрив. Вже у другій 12-хвизилині Ворріорз помітно додали й пішли на велику перерву з перевагою +13.

Уже за підсумками третьої чверті Лейкерс практично ліквідували відставання. В останній чверті господарі паркету нарешті вийшли вперед.

Перемогу Лейкерс приніс триочковий кидок ЛеБрона Джеймса за хвилину до завершення гри. Виявилося, що цілої хвилини не вистачило Голден Стейт, щоб відігратися.

У плей-офф НБА Лейкерс зіграють проти Фінікса. Натомість Голден Стейт зустрінеться з Мемфіс Ґріззліс та розіграє путівку до плей-офф.

ЛеБрон оформив тріпл-дабл. На рахунку 36-річного Джеймса 22 очка, 11 підбирань, 10 передач, а також 2 перехоплення.

Лейкерс – Голден Стейт відеоогляд