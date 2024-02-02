Неприємна тенденція поразок триває: Динамо зазнало третього фіаско на зборах у Туреччині

Київське Динамо провело свій четвертий контрольний матч на зборах у Туреччині. Підопічні Олександра Шовковського продовжують неприємно дивувати результатом.

Левські – Динамо 1:0

Гол: Галчев, 22

Київський клуб продемонстрував слабку гру у поєдинку проти титулованого суперника із Болгарії. Відзначимо, що у двох таймах Олександр Шовковський випустив зовсім різні одинадцятки, але це не допомогло киянам перемогти, пише 24 Канал.

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На 22-й хвилині Патрік-Габріель Галчев вивів Левські уперед 1:0 та у підсумку забив єдиний гол у цьому товариському матчі в Туреччині. До фінального свистка "біло-сині" так і не спромоглись бодай зрівняти цифри на табло.

Динамо зазнало третьої поразки на закордонних зборах. До цього динамівці поступились Баллкані 0:2 та Легії 3:1.

Єдину перемогу у свій актив підопічні СаШо записали 30 січня у грі проти Пахтакора, який очолює колишній динамівець Максим Шацьких. У тому матчі кияни наколотили супернику із Узбекистана 5 голів. Натомість пропустили лише одного разу 5:1. За Динамо у тій грі відзначили Ванат, який оформив дубль, Беніто, Царенко та Бражко.

Свій наступний контрольний спаринг Динамо проведе 8-го лютого. Суперником киян буде латвійська Лієпая.

Відзначимо, що наприкінці лютого розпочнеться друга частина сезону УПЛ-2023/2024. У першому офіційному матчі нового 2024-го року Динамо зіграє на виїзді проти харківського Металіста 1925, який нещодавно підсилився легендою київського клубу Денисом Гармашем.