Провали, недобігання та скутість, – Левченко назвав проблеми України у грі з Австрією

Експерт та колишній футболіст Євген Левченко прокоментував гру збірної України проти Австрії на Євро-2020. Фахівець залишився розчарований грою, яка повернула йому спогади про гру національної команди у минулому.

Беззуба гра збірної України

Українська збірна провалила найважливішу гру у групі С проти австрійців. Команда Андрія Шевченка не змогла нав'язати свій футбол та беззубо виглядала на футбольному полі.

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Ексгравець збірної України Євген Левченко пильно стежив за матчем та залишився розчарований не так результатом, як грою. Такий рівень футболу повернувся Левченку не найприємніші спогади про поєдинки України у минулому.

Повне розчарування... не результатом, а грою. Сьогодні ми мали беззубий вигляд, на тлі окриленої Австрії. Так, я розумів, що ми можемо програти, але не думав, що так безславно. Програли дуелі, центр поля, підбирання. Плюс провали, недобігання, скутість. Назад у минуле,

– написав Левченко.