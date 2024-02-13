Цуренко сенсаційно розгромила шосту ракетку світу: відео матчу

Українська тенісистка Леся Цуренко пройшла друге коло на хардовому турнірі серії WTA 1000 у Досі (Катар). Вона здобула перемогу над 6-ю ракеткою світу.

Українка вийшла до 1/8 фіналу хардового турніру серії WTA 1000 у Досі. У 2-му раунді вона у двох сетах обіграла 6-ту ракетку світу з Тунісу Онс Жабер. Матч тривав 1 годину та 21 хвилину, пише 24 Канал.

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Онс Жабер (Туніс) — Леся Цуренко 3:6, 2:6

Цуренко поступалася 1:3 у першому сеті, після чого виграла дев'ять геймів поспіль і втримала свою перевагу до кінця поєдинку.

Цуренко та Онс Жабер зійшлися у третьому матчі, після якого українська тенісистка відзначилася своєю другою перемогою. Це стало дев'ятою перемогою Цуренко над гравцями з топ-10 у її кар'єрі, а також першою з січня 2019 року, коли вона здобула перемогу над Наомі Осакою (№5) на турнірі в Брісбені.

Фрагмент гри: дивіться відео

Як минув попередній виступ

Цуренко здобула свою 35-ту перемогу в основній сітці турнірів WTA 1000 і вперше виступить у третьому колі змагань у Досі. Для того, щоб пройти до чвертьфіналу, українській тенісистці доведеться зіграти проти переможниці поєдинку між Петрою Мартич та Наомі Осакою.

У першому колі Леся здобула перемогу над володаркою вайлд-кард, Зейнеп Сонмез з Туреччини. У третьому раунді вона зійдеться з переможницею поєдинку між Петрою Мартіч і Наомі Осакою.

Цуренко стала останньою представницею України в одиночній сітці у Досі. Марта Костюк, через проблеми зі здоров'ям, не змогла завершити свій матч, а Ангеліна Калініна поступилася Єлені Остапенко з Латвії у двох сетах.