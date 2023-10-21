Леся Цуренко з боєм поступилась першій ракетці Італії за крок до фіналу в Тунісі: відеоогляд гри

Українка змогла здійснити прорив на змаганні у Монастірі та була близькою до фіналу. На жаль, битва з Ясміне Паоліні закінчилась не на користь нашої спортсменки.

Ясміне Паоліні (Італія) – Леся Цуренко (Україна) 2:1 (6:2, 4:6, 6:2)

В туніському Монастірі підходить до завершення престижний жіночий тенісний турнір категорії WTA250. Участь у ньому взяли дві українки – Леся Цуренко та Катаріна Завацька, пише 24 канал.

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Остання змогла пройти лише одну суперницю, а ось Лесі вдався прорив до півфіналу. На своєму шляху тенісистка з Рівненщини пройшла Хлое Паке, Клер Ліу та Нурію Паррісас-Діас.

За крок до фіналу доля звела Цуренко із першою ракеткою Італії Ясміне Паоліні. Дівчина йде на чотири позиції вище за Лесю в рейтингу WTA, але шанси виглядали рівними.

На жаль, гра склалась не за планом українки. У першому сеті Леся віддала аж чотири гейми на своїй подачі, але у другому дала бій і змогла відновити паритет, реалізувавши аж шостий сет-поїнт.

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Втім сил на вирішальний відрізок у Цуренко не вистачило. Паоліні виграла п'ять перших геймів та у підсумку взяла сет з рахунком 6:2. У фіналі Ясміне протистоятиме Елізе Мертенс із Бельгії.

Відеоогляд матчу Ясміне Паоліні – Леся Цуренко: