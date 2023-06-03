Цуренко декласувала чемпіонку US Open 2019 та склала компанію Світоліній у 1/8 Ролан Гаррос

Українська тенісистка Леся Цуренко продовжить виступи на французькому Grand Slam. У третьому раунді українка легко здолала титуловану канадійку.

Б'янка Андреєску (Канада) – Леся Цуренко (Україна) 0:2 (1:6, 1:6)

У Парижі триває Відкритий чемпіонат Франції з тенісу. В 1/16 фіналу Леся Цуренко зустрічалася з чемпіонкою US Open-2019 Б'янкою Андреєску, пише 24 Канал.

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Матч пройшов за повної переваги української тенісистки. Лише два гейми віддала суперниці Цуренко, здобувши перемоги у двох партіях з однаковим рахунком – 6:1.

Українка реалізувала 100% власних брейкпойнтів (6/6) та припустилася 12 невимушених помилок (в Андреєску – 22).

Раніше суперниці двічі зустрічалися, причому Леся двічі здобувала перемоги на відмові канадійки.

Цуренко вдруге в кар'єрі пройшла до 1/8 фіналу на Ролан Гаррос. У 2018 році українка через травму знялася в матчі проти Гарбіньє Мугуруси.

У 1/8 фіналу Ролан Гаррос Леся Цуренко зіграє проти першої ракетки світу Іги Швьонтек. Попередні дві зустрічі тенісисток завершувалися на користь полячки.

Таким чином, у четвертому колі Ролан Гаррос Україну представлять дві тенісистки – Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

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