Лестер звільнив екстренера Ліверпуля: команду буде рятувати наставник, який працював в Криму

Брендан Роджерс пропрацював із "лисами" чотири роки і завоював із ними два трофея. На його місце прийшов спеціаліст, який перед анексією Криму мав досвід роботи з Таврією.

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Лестер проводить вкрай невдалий сезон у чемпіонаті Англії. Сенсаційний чемпіон 2016 року та стабільний середняк останніх сезонів вимушений боротися за виживання.

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У суботу "лиси" програли горловий матч проти Крістал Пелас (1:2), хоча першими забили. Після цього команда опустила у зону вильоту, що стало останньою краплею для керівництва.

Брав срібло з Ліверпулем та золото в Шотландії

Офіційний сайт Лестера повідомив, що Брендан Роджерс звільнений з посади головного тренера. Північноірландець пропрацював у клубі з 2019 року і за цей час виграв з командою Кубок та Суперкубок Англії.

До Лестера Роджерс очолював Вотфорд, Редінг, Свонсі, Ліверпуль та Селтік. З мерсисайдцями він ставав віцечемпіоном АПЛ, а шотландців двічі робив чемпіоном країни.

До слова. звільнення Роджерса стало вже аж 12-ою зміною тренера цього сезону АПЛ. Наразі Лестер займає передостанню 19-ту сходинку, але від рятівної зони команду відділяє лише один бал.

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Новий наставник працював в Криму

Цікаво, що до наступного матчу Лестер буде готувати дует наставників Адам Седлер – Майк Стоуелл. Перший заслуговує окремої уваги, адже свого часу працював в УПЛ.

Седлер влітку 2013 року опинився в сімферопольській Таврії. Тоді Адам увійшов у тренерський штаб грека Янніса Хрістопулоса, а також очолював другу команду кримчан.

Дует пропрацював лише півсезона, після яких команда йшла на 14-му з 15-ти місць. Взимку Седлер залишив Таврію, а пізніше через анексію Криму окупантами з Росії і сам клуб був розформований.