Лестер – МанСіті: де дивитися матч АПЛ

Лестер 11 вересня прийматиме Манчестер Сіті у матчі 4 туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні цю зустріч можна буде переглянути по телебаченню, а також онлайн.

МанСіті – Лестер: де дивитися

Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер розпочнеться о 17:00 за київським часом. В Україні гру покаже телеканал Setanta Sports.

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