Лестер – МанСіті: де дивитися матч АПЛ
Джерело:24 канал
Лестер 11 вересня прийматиме Манчестер Сіті у матчі 4 туру англійської Прем'єр-ліги. В Україні цю зустріч можна буде переглянути по телебаченню, а також онлайн.
МанСіті – Лестер: де дивитися
Поєдинок Манчестер Сіті – Лестер розпочнеться о 17:00 за київським часом. В Україні гру покаже телеканал Setanta Sports.
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- 124 матчі провели між собою Лестер та МанСіті в усіх турнірах, в АПЛ – 80 поєдинків. У 60 зустрічах успіх святкували футболісти Сіті, а 33 матчі були за "лисицями". Ще 30 двобоїв завершувались мировими.
- Востаннє Лестер та Манчестер Сіті виходили на одне футбольне поле у серпні 2021 року. Це було якраз у Суперкубку Англії. У чемпіонаті ж у квітні цього року, у тій грі виїзну перемогу святкували гості на чолі з Гвардіолою – 0:2.