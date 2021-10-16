Лестер у гольовому трилері сенсаційно переміг Манчестер Юнайтед з Роналду: відео

У суботу, 16 жовтня, Лестер приймав Манчестер Юнайтед у матчі 8 туру англійської Прем'єр-ліги. "Лисиці" змогли перемогти "червоних дияволів".

Лестер – МЮ 4:2

Голи: Тілеманс, 31, Союнчу, 78, Варді, 83, Дака, 90+1 – Грінвуд, 19, Рашфорд, 82

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Першими рахунок у матчі відкрили "червоні дияволи" після фантастичного дальнього удару Грінвуда. Бруну Фернандеш у кута штрафного активував молодого англійця, а той змістився трохи ближче до центру і пробив точно в дальню дев'ятку. М'яч влетів у сітку від штанги.

Господарі відновили перевагу на 31-й хвилині. Ман Юнайтед у власному штрафному майданчику дав Іхеаначо перехопити м'яч, а Тілеманс чарівним ударом телепортував м'яч точно в дальню дев'ятку.

Після перерви Роналду виконав бісіклету, але до голу не дійшло. Португалець пробив ударом через себе після м'якого навісу у виконанні Бруну Фернандеша, але Рікарду Перейра завадив, а до того ж нападник заліз в офсайд.

На 78-й хвилині Лестер сенсаційно вийшов вперед. Дака вицепив м'яч у центрі штрафного після кутового, щоб хльостко пробити з правої. Де Хеа парирував ногою, але на добиванні був Союнчу, і він заштовхав м'яч у сітку.

Через декілька хвилин рахунок у матчі знову став рівним – Рашфорд зрівняв рахунок. Лестер провалився на лінії офсайду, англієць вийшов один на один і відправив м'яч під поперечину.

Втім, паритет у матчі тривав недовго – у наступній атаці Лестер вдруге вийшов вперед. Перес відпасував в центр штрафного з лівого крила, а Варді взагалі ніхто не тримав. Форвард сильним ударом в дотик відправив м'яч у дальню дев'ятку.

На 90-й хвилині "лисиці" і взагалі вбили всю інтригу зустрічі, забивши четвертий гол. Тілеманс зі стандарту метнув м'ячик у воротарський. Там закипіла боротьба, і Дака виявився спритним хлопцем біля дальньої штанги, вчасно підставивши свою ногу.

Лестер – Манчестер Юнайтед відеоогляд матчу з'явиться згодом..