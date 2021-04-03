Манчестер Сіті на виїзді обіграв Лестер, конкурент Зінченка забив вирішальний гол

Манчестер Сіті продовжує свій шлях до дострокового чемпіонства в АПЛ. Цього разу команда Пепа Гвардіоли на виїзді обіграла Лестер в суботу, 3 квітня.

Лестер – Манчестер Сіті 0:2

Голи: Менді, 58, Жезус, 74

Манчестер Сіті до цього матчу підійшов у статусі лідера АПЛ. І фаворита матчу. Лестер же веде боротьбу з Манчестер Юнайтед за друге місце. Тож "лисицям" треба було будь-що перемагати. МанСіті ж прагнув взяти реванш за принизливу домашню поразку в першому колі 2:5.

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І вже на початку матчу гостям вдалося вийти вперед. Фернандіньо завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика. Шмейхель запізнився зі стріибком, і м'яч залетів у ворота. Але арбітр гол не зарахував, адже Агуеро в цьому моменті перебував в офсайді – пробіг перед голкіпером в момент удару, закривши йому кут огляду.

Команди проводили доволі неспішну гру, без особливої гостроти. Хоча у середині першого тайму "містяни" знову могли вийти вперед. Але м'яч після удару Де Брюйне влучив у перекладину.

Двома моментами обидві команди обмінялися наприкінці першого тайму. За Манчестер Сіті міг забити Марез, але Шмейхель зреагував на його удар. А на протилежній кінцівці поля Варді таки відправив м'яч у ворота, але його не зарахували. Офсайд.

Перший гол у матчі було забито на 58-й хвилині. Відзначився Менді. До нього після декількох рикошетів відлетів м'яч у штрафному, і він завдав удар у дальній кут воріт. Варто додати, що Менді вийшов на позиції лівого захисника, де, зазвичай, виступає українець Олександр Зінченко. Але цього разу гравець збірної України не потрапив навіть до заявки на матч.

Після цього обидва тренери провели заміни, і гості додали в грі. Стерлінг, який вийшов на заміну, віддав результативний пас на Жезуса, який в дотик відправив м'яч у ворота.

Манчестер Сіті перемагає та ще на крок наближується до чемпіонства. Лестер же втрачає шанс скоротити відставання та вийти на друге місце в турнірній таблиці.