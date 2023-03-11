Довгоочікуване повернення: Мудрик вперше за місяць вийде зі старту за Челсі

Грем Поттер нарешті довірив українцю місце в основі. Михайло не виходив з перших хвилин з середини лютого, а дві останні зустрічі взагалі пропустив.

В січні Михайло Мудрик перебрався в Челсі. Лондонці не побоялись викласти 70 мільйонів євро за вінгера Шахтаря та збірної України.

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Втім за перший місяць футболіст не зробив жодної результативної дії та втратив місце в основі. Дійшло до того, що Грем Поттер взагалі не випускав Михайла в двох останніх матчах, які Челсі як раз виграв.

Тим не менше наставник на справі довів, що розраховує на Мудрика. Українець потрапив до стартового складу Челсі на поєдинок 27 туру АПЛ проти Лестера. Він займе місце на лівому фланзі атаки поруч із Фелішем та Хаверцем.

: Аррісабалага – Кукурелья, Фофана, Кулібалі – Лофтус-Чік, Фернандес, Ковачіч, Чілвелл – Мудрик, Феліш, Хаверц.

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Нагадаємо, що Челсі провалює сезон в АПЛ, йдучи на десятій сходинці. Відстань від зони Ліги чемпіонів складає 11 очок. Проте саме в головному єврокубку у лондонців все ще є шанси на перемогу. В 1/8 фіналу "сині" на характері пройшли Боруссію Дортмунд.