Синьо-жовта пов'язка на фарт: Арсенал з капітаном Зінченко обіграв Лестер – відеоогляд

У матчі 25-го туру АПЛ команда Мікеля Артети на виїзді грала проти Лестера. Долю поєдинку вирішив єдиний гол "канонірів".

Лестер – Арсенал 0:1

Гол: Мартінеллі, 46

На матч проти Лестера "канонірів" вивів з капітанською пов'язкою Олександр Зінченко, пише 24 канал. Таким чином клуб висловив свою підтримку українському народу в річницю вторгнення Росії.

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Капітан Зінченко привів Арсенал до перемоги

Гра пройшла за повної переваги підопічних Артети. Господарі поля, на диво, виглядали безпомічно проти лідера чемпіонату.

В середині першого тайму команди обмінялися забитими голами, але арбітр скасував обидва взяття воріт. На перерву суперники пішли за нульового рахунку.

Проте перша ж атака в другій 45-хвилинці завершилася взяттям воріт. Вінгер "канонірів" Леандро Троссард на лівому фланзі знайшов пасом Габріеля Мартінеллі й той влучно пробив у правий кут воріт. Голкіпер господарів був безсилий допомогти команді.

Цей м'яч став єдиним у матчі, який закріпив лідерство Арсеналу в таблиці АПЛ. Тепер на рахунку підопічних Артети 57 пунктів.

Олександр Зінченко провів на полі весь ігровий час і був одним з кращих у складі команди. Українець отримав від WhoScored 7,4 бала, поступившись лише автору забитого голу Мартінеллі. Бразильський форвард отримав оцінку 7,5.

Відеоогляд матчу Лестер – Арсенал

Свій наступний поєдинок Арсенал Зінченка зіграє проти Евертона Миколенка. Українське дербі відбудеться у середу 1 березня. Гра розпочнеться о 21:45.