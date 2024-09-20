Легендарний кривдник Кличка підтримав Усика, у якого відібрали пояс IBF

Зірка боксу Леннокс Льюїс згадав про своє абсолютне чемпіонство у хевівейті. Він визнав несправедливість у тому, що Олександра примусили відмовитись від одного з поясів.

У травні цього року Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі. Українець став першим за останні 25 років, хто зміг зробити це у хевівейті.

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Думка колишнього абсолюта

Проте цей статус був у українця недовго. Олександр має провести бій-реванш 21 грудня проти Тайсона Ф'юрі, що не влаштовувало IBF. Організація поставила Усика перед вибором – битися з їх обов'язковим претендентом або відмовитися від пояса.

Українець обрав друге та звільнив нагороду. Колишній абсолютний чемпіон у хевівейті Леннокс Льюїс засудив таку позицію IBF та підтрима Усика.

Я був у такій же ситуації. Ти боксуєш проти одного, потім береш перепочинок, а ще четверо кажуть, що ти повинен битися з ним. А ти можеш битися тільки з одним за раз. І якщо ти не будеш з ним битися, то у тебе раптово забирають пояс. Не думаю, що це справедливо, але це стається,

– висловився Льюїс.

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Нагадаємо, що Леннокс виграв 41 із 44-х своїх боїв. Свій останній поєдинок на професійному рівні Льюїс виграв у 2003 році проти Віталія Кличка, здобувши перемогу технічним нокаутом у шостому раунді.

Відзначимо, що вже цієї суботи, 21 вересня, визначиться новий володар поясу IBF. Він дістанеться переможцю бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа.