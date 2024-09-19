Легендарний Льюїс назвав причину перемоги Усика над Ф'юрі та дав пораду британцю на реванш

У травні в надважкій ваговій категорії з'явився перший абсолют в епоху чотирьох поясів. За цей статус билися до того непереможні Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі.

Битва тривала всі 12 раундів. Український боксер здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

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Льюїс висловився про двобій Усик – Ф'юрі

Легендарний Леннокс Льюїс, який був останнім абсолютним чемпіоном до того поєдинку в хевівейті, в інтерв'ю для Boxing News розповів, за допомогою чого Олександр Усик зумів перемогти Тайсона Ф'юрі.

"Усик чудово провів цей бій. Те, як він говорив перед боєм, як готувався до нього, це все показало його стовідсоткову готовність. Бій з Тайсоном став війною для Олександра. Його країна перебуває у стані війни, тому він ніби був на війні, Олександр це всім нам довів.

Усик взагалі не розслаблявся у цьому бою, він постійно пресингував Тайсона. Навіть коли Ф'юрі стрибав біля канатів, українець все одно був там", – заявив Льюїс.

Також колишній британський боксер поділився думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком і "Циганським королем". Він дав пораду Тайсону Ф'юрі, як здолати непереможного українця:

Тайсону треба серйозніше поставитися до реваншу та добре зробити свою роботу. Тайсону треба бути важчим у реванші, я думаю, йому це допоможе. І працювати більше джебом, це його сильна сторона, яку він мало використовував у першому бою.

Нагадаємо, що реванш відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії. Він не матиме статусу битви за абсолют, адже Олександр Усик відмовився від пояса IBF, за який уже 21 вересня битимуться Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.