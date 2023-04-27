Мільйонні трансфери не приносять результату: тренер Челсі поскаржився на склад команди

Лондонське Челсі зазнало 13-ї поразки у сезоні-2022/2023. Чергового фіаско "аристократи" зазнали у домашньому матчі проти Брентфорда.

"Бджоли" забили у кожному з таймів та оформили перемогу 0:2. Михайло Мудрик з'явився на полі у складі Челсі по перерві, але урятувати "синіх" від домашньої поразки не зумів.

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Лемпард: Проблема з відсутністю голів була ще до мого призначення

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Френк Лемпард прокоментував поразку на очах рідних фанатів. Англійський наставник відзначив рівень суперників та назвав головну проблему своїх підопічних, яка була ще до його повернення у Лондон.

Проблема з відсутністю голів була ще до мого призначення. Коли забиваємо не так багато, склад треба формувати з погляду тактики, як це було проти Реала. Можливо, свіжий Обамеянг забиватиме. Але зрозуміло, що проблема у складі команди,

– запевнив Лемпард.

Френк додав, що розраховував на Обамеянга, на якого не міг розраховувати у попередньому поєдинку Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. П'єр-Емерік, який є єдиною "дев'яткою" у лондонській команді, з'явився на полі по перерві замість Сесар Аспілікуети. Однак так і не відзначився голом.

Просто така реальність. Не думаю, що зараз варто робити ще один крок далі, ніж наступний. Футболісти повинні мати індивідуальну мотивацію, боротися за зміну ситуації. У першому таймі ми грали з трьома захисниками, але не були ефективними в атаці, у другому таймі ми більше атакували, але потім пропустили. Робимо все можливе, щоб вплинути на команду,

– сказав тренер "синіх".

"У мене немає проблем з освистуванням фанами"

Лемпард зізнався, що вірить у свою команду, тому його не хвилює те, що думають інші. Френк додав, що неможливо кардинально змінити гру команди у такий короткий термін. Тим паче, що керівництво Челсі не ставило перед ним жодних планок або завдань.

Френк розуміє обурення фанатів "аристократів", які звикли до успішних результатів їх улюбленців.

"У мене немає проблем з освистуванням фанами. Я захищаю гравців, тому що знаю, що це молоді футболісти, які хочуть досягти успіху. Кажете, я виправдовую гравців – це не так, я підтримую їх. Коли ми перемагаємо – фани нас підтримують, коли програємо – зрозуміло, що розчаровані", – відповів наставник лондонців.

Під керівництвом Лемпарда команда провела вже 5 матчів, які усі програла. Френк очолюватиме колектив до кінця сезону-2022/2023. А поки боси Челсі активно займаються пошуком нового головного тренера. Інсайдер Фабріціо Романо заявив, що лондонський клуб досягнув усних домовленостей із колишнім наставником Тоттенхема Маурісіо Почеттіно.

До слова. Челсі посідає 11-ту позицію після 32-х зіграних матчів. Лондонці мають у своєму доробку 39 балів та відстає від 10-го Фулхема вже на 6 очок. "Сині" мають перевагу над найближчим суперником Крістал Пелес, який йде "за спиною", у 2 пункти.