Динамівець Цитаішвілі відзначився дебютним голом за Лех: переможне відео

Познанський Лех 9 жовтня приймав Радом'як у 12-му турі польської Екстракляси. Господарі святкували мінімальну домашню перемогу.

Георгій Цитаішвілі, який був орендований у Динамо, вийшов у стартовому складі Леха. Грузин вивів господарів уперед в рахунку вже на старті зустрічі, пише 24 канал.

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Поклав на класі

На 12-й хвилині Цитаішвілі красиво прибрав опікуна та легко пробив у ближній до себе рук. Голкіпер Радом'яка явно не очікував такого напрямку удару. Тому м'яч спокійно залетів у сітку володінь гостей.

Георгій був замінений лише у компенсований до матчу час. Замість єдиного автора голу на полі з'явився Адріель Ба Луа.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Леха над Радом'яком – 1:0. Гол Цитаішвілі став переможним.

Це дебютний м'яч Цитаішвілі у футболці польського клубу за 19 зіграних поєдинків. Також в активі правого вінгера два асисти.

Відео голу Цитаішвілі

Після звитяги Лех із 18 очками йде шостим.

У наступному матчі клуб Цитаішвілі зіграє проти Х. Беер-Шева у 4-му турі групового раунду Ліги конференцій.