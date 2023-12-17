Титулованому біатлоністу не дозволили стартувати у мас-старті: у чому причина

IBU спільно з суддями змагань заборонили норвежцю Стурлі Голм Легрейду виходити на мас-старт на третьому етапі Кубка світу. Все через недотримання правил безпеки.

В IBU зазначили, що норвежцю заборонили стартувати у змаганнях через порушення правил безпеки. У приміщенні норвезької команди біатлоністом був здійснений постріл під час холостої стрільби.

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Чому біатлоніста не допустили до змагань

На щастя, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав. Однак біатлоніста вирішили вже ж покарати та не допустити до останньої гонки у цьому році.

"Я глибоко шкодую про цей інцидент і прошу вибачення у всієї біатлонної родини, моїх товаришів по команді та власника готелю за те, що трапилося.

Це жорстоке нагадування для мене та для всіх біатлоністів про те, наскільки насправді важливими є правила техніки безпеки", – сказав Легрейд.

Що відомо про біатлоніста

Легрейд вважається одним із лідерів не тільки норвезької команди, а і загального рейтингу. Наразі він перебуває у топ-3, в його активі 301 бал.

Найкращий результат у нинішньому сезоні – 2 місце в спринтів на другому етапі Кубка світу в Гохвільцені.

, що чоловічий мас-старт відбудеться у неділю, 17 грудня. Початок гонки о 15:45.