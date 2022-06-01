Легкоатлетки Ткачук та Рижикова розділили п'єдестал на турнірі у Чехії

У чеській Остраві відбувся етап World Athletics Continental Tour Gold. Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук та Анна Рижикова знову розділили подіум.

Українки встановили особисті рекорди

Українки спробували свої сили у незвичній дистанції на 300 метрів з бар'єрами. Ткачук стала другою, подолавши дистанцію за 38,24 секунди, а Рижикова фінішувала третьою з результатом 38,36 секунди, пише 24 канал.

До речі Синьо-жовтий п'єдестал: бігунки Ткачук та Рижикова вибороли медалі на етапі Діамантової ліги

Переможницею забігу стала нідерландка Фемке Бол. Під час свого виступу їй вдалося встановити світовий рекорд. Попереднє досягнення, встановлене у 2013 році чеською спортсменкою Зузаною Гейновою – 38.16 секунд.

Обидві українки встановили особисті рекорди, оскільки вперше пробігли цю дистанцію. А результат Ткачук став новим рекордом України на дистанції 300 метрів з бар'єрами.

Відео виступу українок

Біг з бар'єрами на 300 метрів: результати

1. Фемке Бол (Нідерланди) – 36.86 сек (світовий рекорд)

2. Вікторія Ткачук (Україна) – 38.24 сек (рекорд України)

3. Анна Рижикова (Україна) – 38.36 сек (особистий рекорд)

Переможний український дует

Українські бігунки вже не перше розділяють один п'єдестал. Під час другого етапу Діамантової ліги у Бірмінгемі Ткачук та Рижикова вибороли "срібло" та "бронзу" на дистанції 400 метрів.

Вікторія випередила Анну й інших конкуренток у боротьбі за "срібло" на останніх 50 метрах дистанції та фінішувала другою.

Що відомо про легкоатлеток