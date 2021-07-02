Легкоатлетки Рижикова та Ткачук здобули 2 медалі на Діамантовій лізі у Норвегії

У четвер, 1 липня, стартував етап Діамантової ліги в Осло (Норвегія). Українські бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук здобули "срібло" та "бронзу" на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

Потужний старт від українок

Анна Рижикова вдруге поспіль підіймається на п'єдестал на Діамантовій лізі цього року. На минулому етапі у Флоренції (Італія) теж фінішувала другою. А от для Вікторії Ткачук це виступ став дебютним у сезоні.

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Вже з перших метрів дистанції лідерство у дисципліні біг на 400 метрів з бар'єрами захопила фаворитка змагань з Нідерландів Фемке Бол. Легкоатлетка продемонструвала чудовий час та перемогла із часом 53.33 секунди – особистий рекорд. До цього найкращий час, який вона показувала, був 53.44.

Відразу за її спиною розташувались дві українки, які не дали суперницям витіснити їх подіуму. Забіг завершився чудово для Анни Рижикової. Українка подолала дистанцію за 54.15 та теж встановила особистий рекорд, який до цього складав 54.19.

А от трійку призерок замкнула Вікторія Ткачук. Класний перший старт від 26-річної бігунки з України. Її результат 54.62 секунди. Щоб повторити особистий найкращий результат у кар'єрі не вистачило якихось дві секунди (54.62). Якщо боротьба за "золото" була вирішена ще на початку дистанції, то суперечка між українками за "срібло" була до останніх метрів дисципліни. Лише на фінішних 100 метрах Рижикова додала і вирвала друге місце у землячки.

Призерки змагань

Фемке Бол (Нідерланди) – 53.33 секунди Анна Рижикова (Україна) – 54.15 секунди Вікторія Ткачук (Україна) – 54.62 секунди

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Результати бігу на 400 метрів із бар'єрами / Скриншот із oslo.diamondleague.com

