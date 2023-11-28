Відома шведська легкоатлетка наклала на себе руки у 21 рік: деталі трагічної смерті

Емілія Брангефальт скаржилась на поганий стан здоров'я та перенавантаженість тіла. Схоже, що дівчина не витримала фізичного тиску.

У шведській спортивній сім'ї сталась велика трагедія. Відома легкоатлетка Емілія Брангефальт померла у віці 21 року.

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Про це повідомила місцева федерація легкої атлетики. Повідомляється, що дівчина вирішила скоїти суїцид. У заяві йдеться, що Емілія почувалась погано протягом останніх місяців.

Також на сторінці Брангефальт в інстаграм незадовго до самогубства був опублікований пост. В ньому шведка скаржилась на стан здоров'я.

Нічого не можу робити через високу частоту пульсу. Я просто стою, а серце б’ється 120-150 ударів на хвилину. Боляче просто гуляти. Була в лікарні та відвідувала лікаря понад 20 разів, але кожен аналіз крові/ЕКГ/цикловий тест були хорошими. Однак моє тіло перебуває в стані сильного стресу, хоча я так багато я про нього дбала останні місяці. Можливо, для 21-річної дівчини було занадто пробігти Transvulcania 48k і WMTRC 45k з перервою менше одного місяця. Мені дуже сумно, тому що біг і тренування значать так багато,

– писала Емілія.

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Серед досягнень Брангефальт варто виділити чемпіонство Швеції з трейлу (біг пересіченою місцевістю та бездоріжжям). Крім того, шведка вигравала бронзу на чемпіонаті світу з гірського бігу на 40 кілометрів. У 2022-му вона посіла 10 місце на марафоні у Малайзії.