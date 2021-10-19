Легкоатлетка Юлія Левченко працюватиме коментаторкою на матчі Шахтар – Реал

Срібна призерка чемпіонату світу та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор зі стрибків у висоту Юлія Левченко буде ведучою на матчі Ліги чемпіонів в Києві, в якому донецький Шахтар прийматиме мадридський Реал. Гра відбудеться у вівторок, 19 жовтня.

Юлія Левченко буде ведучою на каналі MEGOGO, який офіційно транслюватиме матч Шахтар – Реал в Україні. Вона буде працювати прямо на лінії поля у передматчевій студії.

До теми Чи зможе Шахтар повторити минулорічну сенсацію: анонс на матч Ліги чемпіонів з Реалом

Передматчева студія на каналі MEGOGO розпочне роботу о 21:00. Матч Шахтар – Реал розпочнеться о 22:00.