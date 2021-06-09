Легкоатлетка Левченко здобула "бронзу" у Фінляндії

Українська легкоатлетка Юлія Левченко нарешті повернулась на п'єдестал. 23-річна стрибунка у висоту завоювала бронзовому нагороду у Фінляндії.

Бронзовий виступ українки

Завершився турнір World Athletics Continental Tour Gold, який відбувався у Фінляндії. Змагання не минули без українок. Під "синьо-жовтим" прапором виступала досвідчена Юлія Левченко.

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Після провалу на Діамантовій лізі у Гейтсхейді (Велика Британія), де вона посіла далеке 9 місце, Левченко знову відчула смак нагород. Українка розпочала стрибати з висоти 1.71, яку взяла з першої спроби. Наша легкоатлетка поступово підіймала планку, яку підкорювала з другої спроби. Справа дійшла до висоти 1.91 метри, де у Юлії знову виникли труднощі. Левченко лише з третього стрибка підкорила планку.

На цьому українська стрибунка не зупинилась і підійняла планку на висоту 1.93. Але усі три спроби українки були невдалими. Левченко з результатом 1.91 метри посіла третє місце. Переможницею турніру стала представниця Польщі Каміла Ліцвінко. Саме вона здобула "золото" Діамантової ліги у Великій Британії. Другу сходинку посіла австралійка Елеанора Паттерсон. У неї такий же результат, як у полячки. Однак польська легкоатлетка використала меншу кількість спроб.

Трійка призерок